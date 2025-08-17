بدأت مؤسسة جائزة المدينة المنورة باستقبال المشاركات في الدورة الأولى من «جائزة فنون المدينة»، التي تستمر حتى الـ30 من شهر سبتمبر القادم، قبل مرحلة تحديد الأعمال المرشحة للمشاركة في الجائزة.

وتُعدُّ «جائزة فنون المدينة المنورة» أحدث الجوائز والمبادرات التي أطلقتها مؤسسة جائزة المدينة المنورة، وتهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة، ونشر ثقافة الفنون البصرية في المنطقة، والنهوض الفكري والثقافي للمجتمع، وتطوير مجالات الفنون البصرية وتمكينها في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة، وبث روح المنافسة بين المتنافسين على الجائزة، ما ينعكس تحقيق أثرها على الفن والمجتمع المديني.

وحدّدت الجائزة المشاركات في دورتها الأولى للعام الحالي 2025 في مجال «الرسم التشكيلي» على أن تتناول الأعمال المشاركة التعبير عن مكانة المدينة المنورة الدينية والتاريخية والثقافية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية برؤية مبتكرة تسهم في تعزيز مكانة المدينة المنورة في نفوس محبيها.

كما يحق للفنانين التشكيليين السعوديين والمقيمين في المملكة المشاركة في الجائزة على ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاما، مبينة أنه يتعيّن على المشاركين التسجيل عبر منصة «مؤسسة جائزة المدينة المنورة» ورفع طلبات المشاركة في موعد أقصاه الـ30 من شهر سبتمبر القادم، عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة جائزة المدينة المنورة: https://madinahaward.org.sa.