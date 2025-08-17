حظرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تناول قضية الفنانة بدرية طلبة في وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بالتعليق الإيجابي أو السلبي، إلى حين اكتمال التحقيقات.

وأصدر النقيب الدكتور أشرف زكي بياناً من المكتب الإعلامي للنقابة، أكد من خلاله منع أعضاء النقابة من الحديث عن الأزمة الجارية المتعلقة بالفنانة بدرية طلبة، وذلك في أي وسيلة إعلامية أو عبر منصات التواصل المختلفة، التزاماً بسير إجراءات التحقيق، وحفاظاً على ميثاق الشرف المهني.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي ضمن مساعي النقابة لضمان سير التحقيقات في أجواء مهنية تحفظ حقوق جميع الأطراف، بعيداً عن أي تأثير إعلامي أو تفاعلات على مواقع التواصل.

وأحالت النقابة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق بعد ما بدر منها من إساءة للشعب المصري خلال ظهورها عبر بث مباشر على «التيك توك»بعد أن ردت بشكل غير لائق على إحدى المتابعات التي وصفتها بالمشخصاتية.