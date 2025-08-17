سيدة الشاشة الخليجية الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد
سيدة الشاشة الخليجية الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد
تابعوا عكاظ على
Google News Account

تنسق أسرة الفنانة الكويتية حياة الفهد مع وزارة الصحة للاستعجال في إجراءات سفرها للخارج لاستكمال علاجها في أوروبا، إثر الجلطة الدماغية التي أصابتها بعد خضوعها لجراحة قسطرة قبل أسابيع.

وفيما ترقد أم سوزان على السرير الأبيض في أحد المستشفيات الحكومية بالكويت، أكد حفيد الفنانة خالد العبيد، استقرار وضعها الصحي وفقاً لتقاير الأطباء، مطالباً محبيها بالدعاء لها حتى تتجاوز محنتها.

وفي السياق، تمنى عدد كبير من نجوم الدراما الكويتية الشفاء العاجل للفهد. ونشر كل من طارق العلي، وإلهام الفضالة، وفاطمة الحوسني، وخالد المظفر، على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل دعم لسيدة الشاشة الخليجية.

أخبار ذات صلة
 
3 شروط للمشاركة في «جائزة فنون المدينة».. تخصيص الدورة الأولى للرسم التشكيلي
3 شروط للمشاركة في «جائزة فنون المدينة».. تخصيص الدورة الأولى للرسم التشكيلي
«المهن التمثيلية»: حظر تناول قضية بدرية طلبة لحين اكتمال التحقيقات
«المهن التمثيلية»: حظر تناول قضية بدرية طلبة لحين اكتمال التحقيقات