يجتمع 3 من أبرز نجوم الدراما السورية في عمل مسرحي ضخم بعنوان «الزير سالم»، يخرجه الفنان سلوم حداد في أولى محطاته الإخراجية الى جانب تجسيده شخصية الزير سالم.

ويشارك في المسرحية الفنان عابد فهد بدور جساس، فيما يجسد باسم ياخور شخصية ابن عباد، إضافة إلى حضور مجموعة من الممثلين السوريين والخليجيين، من بينهم أحمد العونان.

وتنطلق بروفات المسرحية في أبوظبي قريباً، وستحمل توقيع الكاتب عثمان جحي، وهي مستوحاة من السيرة الشعبية الشهيرة، مع الحرص على الحفاظ على روح النسخة التلفزيونية التي تركت بصمة كبيرة قبل نحو 25 عاماً.

العمل من إنتاج شركة لوكال غروب الإماراتية، بإشراف عام لـ بشار حايك، ويُتوقع أن يشكل محطة مسرحية بارزة في المشهد الفني العربي، خصوصاً مع اجتماع هذا الثلاثي السوري الشهير في عرض واحد.