كشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، حقيقة منع الفنانة المصرية بدرية طلبة من مجال التمثيل، وذلك بعد قرار النقابة بتحويلها إلى التحقيق الفوري نظرا لما بدر منها من «تجاوز صارخ» أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى أشرف زكي في تصريح خاص لـ«عكاظ»، تلك الأنباء المتداولة حول منع بدرية طلبة من التمثيل بعد تحويلها للتحقيق، مؤكداً أن التحقيق في الواقعة مازال مستمراً ولم يتم حسم الأمر بشكل نهائي.

وأشار أشرف زكي إلى أنه المقرر التحقيق مع بدرية طلبة يوم الأربعاء القادم 20 أغسطس داخل مقر النقابة بحضور جميع أعضاء النقابة.

يشار إلى أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت، أخيراً، قراراً بتحويل بدرية طلبة إلى التحقيق، بعد اجتماع مع مجلس إدارة النقابة، وذلك لما رأوا فيه تجاوزاً صارخاً صدر منها، على أن يتم الإعلان عن قرار التحقيق خلال أيام قليلة.

واشتعلت الأزمة، عندما ظهرت بدرية طلبة، أخيراً في مقطع الفيديو مهاجمة مروجي اتهامات خطيرة طالتها، من بينها التسبب في وفاة زوجها الراحل والاتجار بأعضائه، قائلة بسخرية: «قالوا عني قتلت جوزي وخدت أعضاؤه، منا مافيا بقى»، مضيفة أنها ستقاضي كل من أساء إليها.