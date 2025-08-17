قررت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب تكريم الفنان المصري محمد ممدوح «تايسون» في حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، المقرر إقامته في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر المقبل في مدينة الغردقة بالقاهرة.

يأتي تكريم محمد ممدوح في مهرجان الغردقة لسينما الشباب تقديرًا لمشوار نجم شاب حافل بالأعمال السينمائية الناجحة وتكريما لجيل من المواهب التمثيلية الشابة المميزة.

ومن جانبه، أعرب «ممدوح» في بيان صحفي، عن تقديره للمهرجان لاختياره للتكريم، مشيراً إلى أن التكريم يضع الفنان في مسؤولية كبيرة تجاه خطواته المقبلة وأنه يجب ألا يقل في أعماله عن المستوى الذي استحق عنه هذا التكريم.

وأكد «ممدوح» أنه يعطي تكريمه بالمهرجان إهداء لأبناء جيله، الذي يفخر بالانتماء إليه خصوصا أنه يضم الكثير من المواهب التي حققت نجاحا وانتشارا فنيا كبيرا.

ومن المقرر أن تقام ندوة تكريمية يتحدث فيها محمد ممدوح للنقاد والصحفيين ووسائل الإعلام عن مشواره الحافل الذي يضم ما يزيد على الـ 30 فيلما، وذلك خلال فعاليات المهرجان.

ومن جانبه، أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، في البيان، أن إدارة المهرجان حريصة على اختيار أصحاب التجارب الفنية المميزة للتكريم وإلقاء الضوء على أعمالهم الفنية خصوصا السينمائية منها، مشدداً على أن محمد ممدوح صاحب تجربة ملهمة وحافلة بالأعمال الفنية المتنوعة ما بين الكوميدي والأكشن والميلودراما التي حققت نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وأشار رئيس مهرجان الغردقة إلى أن محمد ممدوح ينتمي لنوعية الممثلين الذين يبحثون عن الدور وواقعيته وتأثيره لدى الجمهور، حيث يشارك أيضاً في أعمال جماعية تارة أخرى حباً في شخصية جذبته لتقديمها مثل «روكي الغلابة وعيار ناري وتراب الماس والأصليين والفيل الأزرق والخلية والسادة الأفاضل»، الذي انتهى من تصويره أخيرا.