كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، عن تعاون فني جديد يجمعها بالمطرب أحمد سعد لأول مرة دون الإفصاح عن أي تفاصيل سواء كان عملاً سينمائياً أو تلفزيونياً أو إعلاناً دعائياً.

وشاركت ياسمين عبدالعزيز جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، وعلقت على الفيديو قائلة: «قريباً»، في إشارة منها إلى وجود عمل فني جديد بينهما.

وظهر الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد سعد وهما يؤديان حركات طريفة ويتشاجران بالأيدي على أنغام أغنية «ديسباسيتو» الشهيرة، ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وكان آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز الدرامية مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، ويمثل التعاون الثاني بين ياسمين وكريم فهمي بعدما قدما سوياً مسلسل «ونحب تاني ليه»، الذي دارت أحداثه في إطار رومانسي أيضاً، وعُرض في رمضان 2020، وحقق وقتها نجاحاً كبيراً.

وتكون مسلسل «وتقابل حبيب» من 30 حلقة، وجمع العمل رفقة ياسمين كلاً من كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، نيكول سابا، بسنت شوقي، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.