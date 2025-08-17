عبّر الفنان المصري ياسر جلال عن حزنه العميق لرحيل مدير التصوير المصري تيمور تيمور، الذي وافته المنية غرقاً على أحد شواطئ رأس الحكمة، مؤكداً أن الوسط الفني فقد قامة مبدعة وصاحب حضور إنساني مميز.

وقال جلال في تصريح خاص لـ«عكاظ» إنه تعاون مع الراحل في الجزء الثاني من مسلسل «جودر» الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، مضيفاً: «تيمور كان فارساً حقيقياً، إنسان رائع، خفيف الظل، دائم الابتسام في الكواليس، ويُعامل الجميع برقي واحترام».

وأشار جلال إلى أنه ظل على تواصل دائم مع الراحل حتى خارج العمل، لافتاً إلى أنه ترك أثراً طيباً لدى كل من عرفه، داعياً محبيه وأصدقاءه في الوسط الفني إلى الترحم عليه ومواساة أسرته.

يذكر أن تيمور تيمور تخرج في معهد السينما، وقدم منذ سنوات دراسته مشاريع مستقلة أثبتت موهبته، قبل أن يرسخ اسمه كمدير تصوير في عدد من الأعمال البارزة، أبرزها مسلسلا «جودر» بجزءيه (2024 و2025)، الذي مثّل آخر محطاته الفنية وواحداً من أنجح أعماله.