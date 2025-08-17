أعلن مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية السيناريست سيد فؤاد انطلاق استمارة قبول الأفلام المشاركة بالدورة الخامسة عشرة من المهرجان، المقررة إقامتها في الفترة من 30 مارس حتى 5 أبريل 2026 بمدينة الأقصر جنوبي مصر، برئاسة شرفية للنجم الكبير محمود حميدة.

وأوضح فؤاد أن باب التقديم مفتوح للأفلام في أربع مسابقات رئيسية، تشمل الأفلام الطويلة (روائية، وتسجيلية، وتحريك)، والأفلام القصيرة من إخراج مخرجين أفارقة، إلى جانب مسابقة أفلام الشتات (الدياسبورا) المخصصة للمخرجين الأفارقة المقيمين خارج القارة، إضافة إلى مسابقة خاصة لشباب محافظتي الأقصر وقنا.

من جانبها، كشفت مديرة المهرجان عزة الحسيني أن الإدارة ستنظم ورشة عمل قبل انطلاق الدورة موجهة لشباب الأقصر وقنا لصناعة الأفلام القصيرة منخفضة الميزانية، بهدف دعمهم ودمجهم في المشهد السينمائي الأفريقي. كما أعلنت أن باب التقديم مفتوح عبر موقع المهرجان من 20 أغسطس حتى 25 نوفمبر 2025، بشرط أن تكون الأفلام من إنتاج 2025 ولم يسبق عرضها في مصر.

ويقام المهرجان بتنظيم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية، بالتعاون مع محافظة الأقصر وبرعاية نقابة السينمائيين والبنك الأهلي المصري وعدد من المؤسسات الثقافية.