فُجع الوسط الفني المصري مساء السبت، بوفاة مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ تاركا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والإبداع في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وكشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الراحل توفي غرقا في أحد شواطئ منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أن إجراءات تصاريح الدفن تجري حاليا، على أن تُقام صلاة الجنازة غدا.

ونعت النقابة في بيان رسمي مدير التصوير الراحل، مؤكدة أنه لم يكن مجرد فني خلف الكاميرا، بل فنان حقيقي امتلك قدرة استثنائية على المزج بين التقنية والإبداع، وهو ما أضفى بصمة خاصة على العديد من الأعمال التي شارك فيها.

واختتمت النقابة نعيها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، مؤكدة أن الفن المصري فقد اليوم أحد أهم مبدعيه.