استجابة لاستغاثتها الأخيرة، زار وفد من وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها مساء السبت، تعبيرا عن الدعم والتقدير لما قدمته من عطاء طويل للفن المصري والعربي.

وضم الوفد هشام عطوة، وكيل وزارة الثقافة ممثلا عن الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفنان أحمد سلامة عضو مجلس النقابة، والفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الطبي للنقابة. وأكد الحضور في بيان رسمي حرص الوزارة والنقابة على رعاية كبار الفنانين الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ الفن.

من جانبها، أعربت نجوى فؤاد عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة، ووصفتها بأنها «لفتة إنسانية قبل أن تكون رسمية»، مؤكدة أن صوتها وصل بسرعة، وموجهة الشكر لكل من وقف بجانبها في هذه المرحلة الصعبة من حياتها.

وكانت الفنانة نجوى فؤاد قد خرجت أخيرا في تصريحات إعلامية مؤثرة، كشفت خلالها عن معاناتها من أزمة صحية شديدة أجبرتها على التوقف عن المشاركة في الأعمال الفنية، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف العلاج. ووجّهت استغاثة إلى وزير الثقافة والمسؤولين لدعمها في هذه المرحلة الحرجة، رافضة في الوقت نفسه فكرة الإقامة بدار المسنين التابعة لنقابة الممثلين.

وطالبت فؤاد في تصريحاتها بضرورة الالتفات إلى أوضاع الفنانين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الفن المصري والعربي، لكنهم لم يحصلوا على عائد مادي يضمن لهم حياة كريمة في الكِبر، قائلة: «إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، وعايزين نعيش عيشة آدمية».