رفع حفل فرقة «وسط البلد»، الذي يتكون أعضاؤه من الفنانين هاني عادل، وأدهم سعيد، وإسماعيل فوزي، مساء الجمعة، شعار كامل العدد بحضور جماهيري كبير في حفل افتتاح مهرجان محكي القلعة بدورته الـ33، المقام داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وقدم هاني عادل وفرقة وسط البلد باقة متنوعة من الأغاني، التي أشعلت حماس الجمهور، منها «آه يا ليل»، «نفسي أحبك»، «قربيلي»، «أنتيكا»، وغيرها من النغمات والكلمات التي حفظها معجبو الفرقة عن ظهر قلب.

وكشف هاني عادل خلال الحفل تفاصيل ألبوم فرقة وسط البلد الجديد، المقرر أن يُطرح عبر منصات الموسيقى المختلفة خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أن الألبوم سيتضمن مفاجآت كبيرة للجمهور.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو مفاجأة بشأن إطلاق حدث ثقافي ووطني جديد يحمل عنوان «اليوم المصري للموسيقى»، والمقرر أن يقام يوم 15 أغسطس من كل عام، تخليداً لذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش.

يشار إلى أنه يشارك في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ33، التي انطلقت فعالياته يوم 15 أغسطس الجاري وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، نخبة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى في العالم العربي، منهم علي الحجار، وخالد سليم، وأحمد جمال، ومصطفى حجاج، وعمرو سليم، ونسمة عبدالعزيز، وهشام عباس، والموسيقار فتحي سلامة، ومحمود التهامي.