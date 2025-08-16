أكدت الفنانة السورية أصالة أنها لم تجد أي مبرر لتصريحات الفنانة اللبنانية مايا دياب الأخيرة عليها، التي انتقدتها فيها بشكل مسيء وسخرت منها، ما أشعل الخلاف بينهما.

وردت أصالة على تصريحات مايا دياب، خلال مؤتمر صحفي أُقيم في لبنان، موضحة أنها تعجبت من تصريحات مايا خصوصاً أنهما تجمعهما علاقة طيبة على مدار سنوات.

وأضافت أصالة: «استغربت كتير اللي قالته، وفكرت اللي قالته ذكاء اصطناعي، قلت مستحيل تكون بتقول هذا الشيء، حتى مش منطقي، وافتكرت حد متبلي عليها، وبعدين قالولي إنه حقيقة، واستغربت لأنه مفيش بينا إلا كل الأيام الطيبة، وهي معملتش غير كل شيء حلو وأنا كذلك».

وتابعت أصالة: «تربطنا علاقة صداقة من 5 سنين، تعرفت على الست مايا دياب عن طريق صديق مشترك نيكولا جبران، وهي مقربة جداً منه وهو كمان قريب مني، وكان كل ذكرياتنا حلوة، كل أوقاتنا كانت لطيفة وأحلى ذكريات وأيام».

وكانت وجهت مايا دياب، أخيراً، انتقادات قاسية لـ«أصالة» عبر تصريحات لبرنامج ET بالعربي بلهجة هجومية قائلة: «أصالة فنانة ينقصها الوفاء، والأفضل أن تغلق فمها»، مضيفة في سخرية باللغة الإنجليزية: «She Zip It»، قبل أن تستطرد: «إذا بدكن تفسروا لها بالعربي لأنها ما راح تفهم».