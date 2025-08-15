يساور القلق محبي سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد، إثر تطورات وضعها الصحي الأخير، بعد أن كشف مكتبها عن أن نقلها إلى العناية المركزة جاء امتدادًا لأزمة صحية تعرضت لها منذ أكثر من أسبوعين، أعقبت إصابتها بجلطة دماغية، قبل أن تتفاقم حالتها في الأيام الماضية. وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه – الذي تشغل الفنانة منصب نائب رئيسه – أن الزيارة عنها ممنوعة حاليًا حفاظًا على سلامتها، مع التوصية باحترام خصوصيتها خلال هذه المرحلة الحرجة، على أن يتم إعلان أي مستجدات فور ورودها.

كما أكدت أسرتها، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، أن الفنانة ترقد حاليًا في مستشفى جابر الأحمد بالكويت تحت رعاية طبية مكثفة منذ نحو ثلاثة أيام، داعية جمهورها العريض إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل، ومؤكدة أن محبة الناس لها هي السند الأقوى في هذه المحنة.

وأفاد رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي خالد الراشد بأن الأزمة بدأت بعد خضوع حياة الفهد لعملية قسطرة، ظهرت بعدها أعراض الجلطة خلال يوم واحد، وأن حالتها الصحية تحظى بمتابعة مباشرة من وزيري الصحة والإعلام في الكويت، مع بحث إمكانية نقلها عبر إخلاء طبي إلى خارج البلاد إذا اقتضى الأمر لتلقي علاج متقدم غير متاح محليًا.

وقد اجتاحت حالة من الغموض والتساؤلات الأوساط الفنية والجماهيرية، إذ لم تُكشف تفاصيل دقيقة عن مدى استقرار وضعها الصحي، وسط موجة تضامن واسعة من نجوم الدراما الخليجية والعربية، بينهم إلهام الفضالة، طارق العلي، خالد المظفر، باسم عبدالأمير، شيماء علي، وهبة الدري، الذين بادروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالدعاء لها، مؤكدين أن حضورها الفني والإنساني في وجدان الجمهور لا يُعوّض.

وفي سياق الأزمة الراهنة، تظل حياة الفهد واحدة من أبرز الأسماء التي شكّلت ملامح الدراما الخليجية منذ ستينيات القرن الماضي، عبر مسيرة امتدت لأكثر من نصف قرن قدّمت خلالها عشرات الأعمال التلفزيونية والمسرحية والإذاعية التي أسهمت في تأسيس هوية الإنتاج الفني في المنطقة. وبرغم الغموض الذي يكتنف وضعها الصحي حاليًا، فإن تاريخها الفني الحافل يضعها في موقع رمزي بارز داخل المشهد الثقافي الخليجي والعربي، ما يجعل متابعة تطورات حالتها موضع اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام القادمة.