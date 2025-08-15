كسر الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز صمته، وردّ لأول مرة على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، حول انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، وارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

ونشر كريم عبر حسابه على «إنستغرام» صورة تجمعه بزوجته، مرفقاً إياها بكلمة مقتضبة: «بحبك»، ليغلق باب الجدل نهائياً ويؤكد استمرار علاقتهما، وسط تفاعل واسع ودعوات من جمهورهما بحياة سعيدة.

وكانت التكهنات قد تصاعدت بعد فترة صمت من الطرفين، قبل أن يحسم النجم المصري الأمر بنفسه. ويستعد كريم حالياً لتصوير فيلمه الجديد «طلقني»، الذي يجمعه مجدداً بدينا الشربيني، بعد نجاحهما معاً في فيلم «الهنا اللي أنا فيه» العام الماضي، بمشاركة نخبة من النجوم، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف أيمن بهجت قمر.