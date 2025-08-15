كُشف عن أسماء لجنتي تحكيم الموسمين الجديدين من برنامجي اكتشاف المواهب الغنائية «The Voice» و«The Voice Kids»، بعد توقف لعدة سنوات، على أن يبدأ تصويرهما قريباً.

وتضم لجنة تحكيم «The Voice» كلاً من الفنان اللبناني ناصيف زيتون، والفنانة العراقية رحمة رياض، والفنان المصري أحمد سعد. أما لجنة تحكيم «The Voice Kids» فتضم الفنان المصري رامي صبري، والفنانة السعودية داليا مبارك، والمغني السوري عبدالرحيم فواز الملقب بـ«الشامي».

ومن المقرر عرض مرحلة «الصوت وبس» في أكتوبر القادم، مع انطلاق تصوير البرنامج لأول مرة في الأردن، فيما تواصل المواسم الجديدة الحفاظ على إرث البرنامج الذي شهد في نسخه السابقة مشاركة نخبة من نجوم الغناء العرب مثل كاظم الساهر، أحلام، راغب علامة، تامر حسني، وشيرين عبدالوهاب.