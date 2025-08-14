نفى مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية نجوى كرم طلاقها من زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، تلك الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما أثار قلق جمهورها ومحبيها.

وأعرب المصدر في تصريح خاص إلى «عكاظ» عن استيائها من خروج تلك الشائعات بين الحين والآخر، مؤكداً أنها وزوجها يقضيان إجازتهما الصيفية بالفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن كل ما يقال حول حدوث الطلاق منذ فترة عارٍ تماماً من الصحة، لافتاً إلى أن العلاقة بين الثنائي جيدة ولا توجد خلافات بينهما.

يشار إلى أن نجوى كرم وزوجها لم يعلقا على تلك الشائعات حتى الآن، بل يفضلان عيش حياتهما الخاصة بعيداً عن الأضواء والإعلام والصحافة.

يذكر أن نجوى كرم أعلنت زواجها العام الماضي في 29 يونيو 2024 بشكل مفاجئ على خشبة المسرح خلال حفلها الغنائي في رومانيا، وذلك ضمن جولتها الغنائية العالمية بالتزامن مع إجازة موسم الصيف.

وعلى جانب آخر، تألقت نجوى كرم أخيراً في حفلها الأخير على مسرح قرطاج الأثري ضمن الدورة الـ59 لمهرجان قرطاج الدولي، حيث افتتحت الأمسية بتحية خاصة لتونس عبر أغنية «دايم عزك يا قرطاج»، لتشعل التفاعل منذ اللحظة الأولى.

كما شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها المميزة بجانب أغاني ألبومها الجديد، التي تنال إعجاب الجمهور.