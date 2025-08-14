حقق فيلم «درويش» بطولة الفنان المصري عمرو يوسف، أمس (الأربعاء)، إيرادات وصلت إلى مليونين و125 ألف جنيه، وباع 13.5 ألف تذكرة في أول أيام عرضه، متصدراً المرتبة الأولى في قائمة شباك التذاكر بمصر.

وتدور أحداث الفيلم حول «درويش»، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة، ومع مرور الوقت تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، إذ يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.

وفيلم «درويش» من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، ومن إنتاج محمد حفظي، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب وظهور خاص للنجم محمد شاهين.

ومن المقرر عرض فيلم «درويش» في جميع أنحاء الوطن العربي اعتبارًا من 28 أغسطس.