أكد الفنان المصري خالد أنور أن حكاية «فلاش باك» من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» تملك كل مقومات العرض على المنصات العالمية لما تحمله من فكرة مبتكرة ومعالجة بصرية ودرامية مختلفة عن السائد في الدراما المصرية.

وأضاف، ما جذبني للمشاركة في العمل لم يكن حجم الدور بقدر ما كانت جودة النص وحرفية الكتابة التي لمستها منذ قراءة السيناريو الأولي، مؤكداً أن المشروع مكتوب بحرفية عالية ويقدم قصة جديدة وغير مستهلكة.

وأشار إلى أن ما يميز حكاية «فلاش باك» عن كثير من الأعمال الحالية، هو احترامه لعقل المشاهد وطرحه لقضايا نفسية وإنسانية من خلال حبكة مشوقة وبناء بصري متقن، بعيدًا عن التكرار أو محاولة إرضاء الذوق السهل، معرباً عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها على مسلسل «فلاش باك»، مضيفاً أنه صُنع العمل باحترافية عالية ونجح في إثارة فضول المشاهدين، وكشف جانب مختلف عن الدراما المصرية.