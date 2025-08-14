تعرّض الفنان المصري كمال أبو رية ومدير أعماله لحادثة مرورية في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادثة مرورية بين سيارتين في منطقة كرداسة، وبناء عليه انتقلت فرق المباحث والفحص الميداني للموقع على الفور، وتبيّن اصطدام سيارة أبو رية بمركبة أخرى.

ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات، حيث جرى التصالح في الحال بين الطرفين في موقع الواقعة، وانصرف كل منهما دون اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية.

وكان آخر أعمال كمال أبو رية الدرامية مشاركته في مسلسل «لام شمسية»، الذي عُرض رمضان الماضي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، وأحمد السعدني، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، وأسيل عمران، وغيرهم من الفنانين.