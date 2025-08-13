انفعلت الفنانة المصرية، بدرية طلبة، على متابعيها خلال مقطع فيديو بعد الشائعات المتداولة عليها خلال الفترة الماضية بشأن اتهامها بقتل زوجها وعملها بتجارة الأعضاء، مؤكدة أنها تقدمت ببعض البلاغات للنائب العام لكل من تطاول وأساء إليها.

وأشارت بدرية طلبة إلى العديد من الاتهامات بشأن تسببها في قتل زوجها الراحل واستخدام أعضائه، حيث قالت: «قالوا عني قتلت جوزي وخدت أعضاءه، منا مافيا بقى، إنتوا عايزين مني إيه وليه الفيديوهات دي كل شوية، واللي قالت كده هرفع عليها قضية».

وأعربت «طلبة» عن استيائها من الأنباء الأخيرة بالقبض عليها، معلقة: «أنا مش مقبوض عليا وقاعدة في بيتي، وألاقي ناس مصدقاهم وأختي تكلمني تقولي أنتي مقبوض عليكي؟ لا أنا في بيتي وزي الفل».

وردت «بدرية» على أقاويل حول عملها كخادمة لدى الفنان الراحل حسين الإمام، ونفت ذلك مؤكدة أنها تتمنى فعل ذلك لرد الجميل له، قائلة: «أنا لو اطول هروح امسح البيت لمرات حسين الإمام رد جميل للراجل اللي علمني».