أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن أعضاء لجنة التحكيم النسخة الخامسة من تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة وهم: الإعلامي والممثل السعودي ياسر السقّاف، والممثلة والمخرجة اللبنانية كارمن بصيبص، والمخرج والممثل المغربي-الفرنسي أيوب ليوسفي، وعُرفوا بإسهاماتهم المتنوعة في السينما والتلفزيون العربي والعالمي.

يحظى الثلاثي بخبرة فنية وإعلامية تمتد لسنوات في دعم المحتوى الإبداعي العربي والسعودي، إذ يُعد ياسر السقّاف من أبرز الوجوه السعودية في تقديم البرامج وصناعة الأفلام، ويمتلك تجربة ثرية في رعاية المواهب الشابة والمشاركة في مبادرات لتمكينها.

بينما تُعد كارمن بصيبص ممثلة ومخرجة لبنانية قدّمت حضورا بارزا في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في العالم العربي، وبدأت تبرز أخيرا في مجال الإخراج من خلال مشاريع فنية تحمل رؤى بصرية مميزة.

في حين قدّم المخرج والممُثّل المغربي-الفرنسي أيوب ليوسفي أعمالا سينمائية حصدت عددا من الجوائز، من ضمنها الفيلم القصير «تيكيتا»، وفيلم «قل لي يا محمد»، إضافة إلى الفيلم القصير «شيخة»، الذي تم اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024.

يذكر أن النسخة الخامسة من تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة تُعد امتدادا لمبادرة سنوية رسّخت مكانتها كإحدى أبرز منصات اكتشاف المواهب السينمائية في المملكة، فمنذ انطلاق التحدّي، استضافت المبادرة عشرات الشباب من صنّاع الأفلام الصاعدين، وأسهم في صقل مهاراتهم وتوجيههم نحو مسارات مهنية مثمرة.