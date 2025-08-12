تشارك الفنانة المصرية علا رشدي بعملين مختلفين أولهما مسلسل «بنج كلي» والآخر مسلسل «العند»، المقرر طرحهما قريباً.

وتظهر علا في مسلسل «بنج كلي» بشخصية «أمنية» وتعمل طبيبة أطفال تواجه تحديات مهنية وإنسانية وسط أجواء مشحونة بالتشويق داخل المستشفى.

وتشارك علا في بطولة العمل مع كل من سلمى أبو ضيف، ودياب، وكمال أبو ريا وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

بينما تجسد في مسلسل «العند» شخصية «كريمة»، وهو عمل درامي وإنساني، ويشارك في بطولته أحمد حاتم ومرام علي، وهو من تأليف وإخراج أحمد عادل سلامة.

وكان آخر أعمال علا رشدي الدراما التلفزيونية مسلسل «فراولة»، الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2024 من 15 حلقة، وجاء من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، جيلان علاء، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وعدد من ضيوف الشرف منهم سمر مرسي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.