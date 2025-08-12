أنهى المطرب اللبناني راغب علامة، اليوم، الجدل المثار حول أزمة حفله الأخير بالساحل الشمالي، بعد حضوره إلى نقابة المهن الموسيقية بمصر لتوضيح الواقعة أمام النقيب مصطفى كامل والصحافة والإعلام.

وقال راغب علامة خلال وجوده في مقر نقابة المهن الموسيقية بحضور النقيب مصطفى كامل وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، إنه يعتبر النقابة عائلته الفنية رغم عدم انضمامه لها كعضو عامل، مشيراً إلى أنه يكن الاحترام والتقدير للجمهور المصري الذي ساهم في نجاح مشواره الفني.

وتابع راغب علامة: «مصر بلدنا وبلد الفن هي هوليوود الشرق، اتربينا وعشنا على الفن المصري والذكريات والحب والكثير من النجاحات، والجمهور معرفش أوصفه إلا إنه أحلى حاجة في الدنيا».





وأشار المطرب اللبناني إلى أنه يجب على منظمي الحفلات حماية الفنانين وأن تكون هناك مساحة للفنان كي يغني، معلقاً: «النهارده من النقابة بقول لكل الجهات المنظمة يسمحوا يكون لينا مكان نغني ومكان تاني للصور».

وأوضح علامة أن ما حدث لم ولن يعكر صفو العلاقة مع النقابة، مضيفاً: «الناس ربما تظن أن هناك خلافات، لكن الحقيقة كنا نجلس داخل النقابة في أجواء ودية تماماً، بلا ملامة، بل كل الاحترام والتقدير».

واختتم اللقاء بين راغب وكامل بالصلح والتأكيد على متانة العلاقات الفنية والثقافية التي تجمع مصر ولبنان بعيداً عن أي خلافات أو سوء فهم.