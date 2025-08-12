تابعوا عكاظ على
شهدت إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر في القاهرة، احتفالا مميزا بالعرض الخاص لفيلم «درويش» بحضور بطليه عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب صبا مبارك، تارا عماد، فردوس عبدالحميد، والمخرج وليد الحلفاوي، وعدد من نجوم الفن والإعلام.

وينطلق عرض الفيلم في دور السينما المصرية يوم الأربعاء 13 أغسطس، على أن يبدأ عرضه في الدول العربية يوم 28 أغسطس.

«درويش» يجمع بين الأكشن والتشويق والكوميديا، وتدور أحداثه في حقبة الأربعينات، حيث يؤدي عمرو يوسف دور نصاب يجد نفسه فجأة في مواجهة المخاطر ليصبح بطلا شعبيا.

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وبمشاركة نخبة من النجوم وضيوف الشرف، بينهم هشام ماجد.

