تصدر فيلم «الشاطر» (بطولة الفنانين أمير كرارة وهنا الزاهد) شباك التذاكر في صالات السينما في السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، ووصلت إيراداته في أسبوع عرضه الثاني إلى 5.3 مليون ريال.

وتدور أحداث فيلم «الشاطر» حول شخصية «أدهم»، التي يجسدها الفنان أمير كرارة، إذ يضطر لخوض مغامرة مليئة بالمواقف الكوميدية والمطاردات المثيرة، بحثًا عن شقيقه المفقود الذي اختفى في ظروف غامضة.

وخلال رحلته ينضم إليه صديقه المقرب «فتوح»، الذي يلعب دوره الفنان مصطفى غريب، لينطلق الاثنان في مغامرة تقودهما إلى تركيا، حيث يصادفان شخصية «كارمن» التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد، وتدخل معهما في مغامرات شيقة تُغير مجرى الأحداث.

و«الشاطر» من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة وهنا الزاهد، كل من عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوي.