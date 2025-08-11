كشف الفنان السعودي نواف السليمان التحضير لموسم ثانٍ لمسلسل «هزاع» الذي وجد أصداءً جميلة بالموسم الأول.

وأضاف خلال حضوره العرض الخاص الأول لفيلم «قشموع» بواجهة روشن في الرياض: فيلم «قشموع» لطيف وكوميدي وخفيف، وأجسد في العمل دور شخص يبحث عن بطل الفيلم «قشموع».

وقال: الفيلم كوميدي جميل وهو من بطولة وتأليف الفنان محمد الراشد، وتشارك فيه نخبة عزيزة وجميلة أحببت العمل معها، ومنهم الفنان سعيد صالح وبيومي فؤاد ومحمد أصايل ومحمد الجبرتي وسالم الخزيم، وجميعهم كانوا طاقه إيجابية لنا بالفيلم، ولم نشعر بوقت التصوير ولا مصاعب بالعمل لجمال فريق العمل بأكمله.

وعن أبرز المصاعب التي واجهتهم خلال التصوير، أشار إلى أن الصعوبة الوحيدة التي صادفت فريق العمل تمثلت في تصوير بعض المشاهد في الصحراء بين العواصف الرملية في فصل الصيف، ولكن تم التغلب عليها بفضل الله ثم الفريق الرائع في الفيلم.

و«قشموع» من إخراج معتز التوني، تأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة، ومن بطولة كل من محمد الراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان، بدر محسن، وبيومي فؤاد، علياء محمد، عهود السامر، فتون الجارالله، سارة الجابر.

وكانت آخر أعمال عُرضت للفنان نواف السليمان هي فيلم «ليل نهار» من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبدالعزيز المزيني، ومن بطولة الفنان زياد العمري، أبرار فيصل، عبدالله السدحان، نواف السليمان، وعلي إبراهيم.