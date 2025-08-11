أكد الفنان المصري وائل عبدالعزيز، عدم وجود أي خلافات بينه وبين شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن الخلاف الوحيد الذي وقع بينهما أثناء زواجها من الفنان أحمد العوضي؛ نظرًا لخوفه الشديد عليها وإحساسه بعدم وجود توافق في العلاقة.

وقال خلال ظهوره في بودكاست «بووم شووت» المذاع على قناة «صدى البلد»: عندما كتبت وصيتي وأشرت خلالها إلى رغبتي عدم حضور أي شخص في جنازتي، وذلك بعد ما شاهدته خلال جنازة والدي، حيث حدثت مهازل من قبل بعض الحضور والصحفيين، الذين كانوا يريدون تصويري على حساب أي شيء، فقررت وقتها أني أريد أن أموت في هدوء ولا أريد أحد، ولم يكن المقصود شقيقتي ياسمين إطلاقًا».

وأضاف: «أما المشاكل التي حدثت مع شقيقتي كانت بسب اختلافنا على شخص، ارتبطت بيه أنا كنت شايف أنه فيه اختلاف بينهما ولا يوجد حب، ويمكن أكون اتصرفت غلط وقتها واتخناقنا خناقة أخت وأخ عادية وخلاص الموضوع خلص».

وأكمل: «أنا بالنسبة لي كانت خناقة عادية حصلت بسب اختلاف في وجهات النظر، ودا بسب خوفي عليها لأن ده الأساس اللي بيحركني، واكتشفت أن خوفي عليها بيسبب لي أنا المشاكل، ولكن لا أستطيع منع خوفي عليها لأني لو عملت كدا مش هكون أخ، ولو خُفت هتهاجم، ولو خُفت في حدود المطلوب هبقى وسطي، ولو خُفت الخوف الطبيعي من أخ لأخته هبقى أوفر، وعمومًا الموضوع انتهى ودلوقتي مفيش بينا أي مشاكل الحمد لله».

وأوضح عبدالعزيز بأن هناك اختلافات بينهما في شخصياتهما فهي عنيدة جدًا؛ مؤكدًا أنه يتمنى العمل معها قائلًا: «لو جالي دور معها هوافق طبعًا، أي حد في الشرق الأوسط مش أخوها بس يتمنى العمل مع ياسمين، علشان هي نجمة وشاطرة وشغلها كله حلو وأي حد بيبان معها وبيظهر وبينجح وبيبقى نجم»، مشيراً إلى عدم اعتراضه على العمل مع الفنان أحمد العوضي ولكن بشروط معينة من ضمنها أن يكون الدور مكتوب كويس ولي مساحتي، دون أن يتدخل أحد في الدور.



وتابع: «ولو فيه مشاهد بتجمعنا عادي جدًا هأديها، بس بشرط أنا لا بضرب ولا بيتحط عليا، والمشاهد اللي أنا هعملها لازم تتكتب صح ماحدش يتدخل في السيناريو، ولقيت الدور عاجبني وفيه مساحتي اللي أنا هقدر اللعب بيها، ودور مميز؛ ليه لأ! هعمله».

مضيفًا: «أنا معنديش مشاكل مع أي حد أنا أشتغل مع الجن؛ موضحًا أنه يستطيع الفصل جيدًا بين مشاكله الشخصية وشغله، مؤكدًا أن الأمر يأتي بالخبرة ومع مرور الوقت، ولا بد على أي فنان الوصول لهذه المرحلة حتي يستطيع أن يُكمل مسيرته وينجح وينجز».