فاجأت لارا ترمب زوجة إيريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متابعيها بتفاعلها مع حساب الفنان المصري محمد رمضان الرسمي على «إنستغرام»، لتصبح من إحدى متابعيه على السوشيال ميديا.

محمد رمضان يلبي دعوة لارا ترمب

وأثار «رمضان» جدلاً واسعاً بعد نشره عدداً من الصور مع لارا ترمب، مروجاً بأنها تلقى دعوة شخصية من الأخيرة لحضور حفل تحت مزاعم تقدير الموسيقى العربية والإفريقية، مؤكداً بأن سيكون هناك مفاجأة عظيمة في القادم بينهما.

وعلق محمد رمضان على لقائه مع لارا ترمب عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، وقال فيه: «سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترمب وتقديرها لقارتي الإفريقية، وهذا تقدير أيضاً للموسيقى العربية الإفريقية، شيء عظيم قادم إن شاء الله».

وتظهر مفاجأة حول تلك الصورة، وهي أن الصورة مع لارا ترمب يتم الدفع مقابلها 3500 دولار، وتبين أن الفعالية التي حضرها كانت لجمع التبرعات لصالح مبادرة خيرية تحمل اسم Make Music Right، وهي مبادرة أطلقتها لارا ترمب، وتم تنظيم الحفل في نادي ترمب الوطني بمدينة نيويورك.

ومن اللافت أن صورة الدعوة الرسمية التي تم تداولها على نطاق واسع لم تتضمن أي إشارة إلى محمد رمضان أو أي دعوة خاصة موجهة له، بل من يتطلب حضور الحفل يدفع مبلغا ماديا مقابل التذاكر، وفقاً لما جاء في الإعلان الخاص بالفعالية.

وبحسب ما تم تداوله من صورة التذكرة، فقد بلغ سعر تذكرة حضور الحفل 1000 دولار، وتذكرة VIP: بـ2500 دولار، وصور VIP: بـ3500 دولار لمن يرغب في الحصول على صورة تذكارية مع لارا ترمب.