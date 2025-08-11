قررت مريم عامر منيب، ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الأشخاص الذين قاموا بانتحال شخصيتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستغلال اسمها في توجيه إساءات إلى نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي.

وأكدت مريم في منشورها عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، أنها قدمت بلاغات ضد كل من شارك في هذه الأفعال المسيئة، معربة عن ثقتها الكامل في القضاء المصري.

وأصدرت مريم بيانًا جاء فيه: «للأسف، وصلنا لمرحلة يتم فيها استغلال اسمي وشخصيتي في مواقف لا يمكن أن تصدر مني أبدًا. آخرها ما حدث من انتحال لشخصيتي بهدف الإساءة للأستاذ الكبير أشرف زكي، وهو أمر أرفضه تمامًا».

وتابعت: «لم أتحدث أو أكتب ضد أي شخص، وكل الإساءات المتداولة صادرة من حسابات وهمية ومنتحلين. وقد بدأت بالفعل الإجراءات القانونية لملاحقة كل من تورط في هذه الانتهاكات».

وفي سياق آخر، أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في بيان صحفي عزمه على اتخاذ إجراءات قانونية ضد صفحة مزيفة تنتحل شخصية نور، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، حيث نشرت تلك الصفحة الوهمية تعليقات مسيئة بحقه، ما جعله يتدخل لحماية سمعته.