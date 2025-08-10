تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً جديداً ضمن حفلات موسم صيف 2025، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري، بمنطقة الساحل الشمالي في القاهرة.

تفتتح إليسا الحفل بمجموعة واسعة من أشهر وأهم أغانيها المميزة، التي تتنوع ما بين الأغاني الرومانسية، والإيقاعية، وتلك التي تعكس قصص مشاعر مرهفة شاركت فيها جمهورها على مدى سنوات طويلة.

كما يشارك في حفل إليسا أيضاً عرض للألعاب النارية من الفنانة حبيبة غالي، والتي تضفي رونقاً احتفالياً خاصاً على الأمسية، إلى جانب مشاركة دي جي مارتن الذي يقدم وصلة موسيقية عالية الاحتراف، تزيد من حماس الحضور وتكمل الصورة التقنية الحديثة للمهرجان.

على الصعيد الفني، تقدم إليسا تتر مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي يُعد آخر أعمالها الفنية التي عُرضت في موسم رمضان الماضي لعام 2025، وكان من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.