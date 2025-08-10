قررت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب تكريم الفنانة المصرية غادة عادل في دورته الثالثة، التي تُقام في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025 بمنطقة الغردقة في القاهرة.

ومن المقرر أن تتسلم غادة عادل درع التكريم في حفل الافتتاح وسط حضور نخبة من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

ومن جانبه، أعربت غادة عادل في بيان صحفي، عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أنه يحمل لها قيمة خاصة كونه يأتي من مهرجان يهتم بسينما الشباب ويقام في مدينة ساحرة مثل الغردقة، وقالت: «أشعر بالفخر لأن أكون جزءًا من هذا الحدث الذي يجمع بين الفن والإبداع في مكان يعكس جمال مصر وسحرها».

بينما، أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، أن تكريم غادة عادل يأتي تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وأعمالها التي تركت بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، وساهمت في ظهور أجيال من المواهب الشابة على مستوى الكتابة والتمثيل والتصوير والإخراج مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية وعبود على الحدود و55 إسعاف ثم كانت مرحلة التطور في مشوارها بفيلم في شقة مصر الجديدة، الذي نالت عن دورها فيه عدد من الجوائز المحلية والدولية.

كما قال الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، إن تكريم غادة عادل يأتي تتويجًا لموهبتها الكبيرة وإسهاماتها السينمائية، مؤكدًا حرص المهرجان أن يكون منصة لتكريم النجوم الذين أثروا الفن المصري والعربي خصوصا في مجال سينما الشباب، مشيراً إلى أن غادة عادل واحدة من النجمات اللاتي قدمن مسيرة فنية حافلة بالنجاحات.

ويعد الجزء الخامس من مسلسل «المداح»، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محيي الدين، جوري بكر، دارين حداد، حنان سليمان، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.