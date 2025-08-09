أكد المؤلف المصري أيمن وتار، أن عنوان مسلسل «كتالوج» جاء من فكرة أن الحياة لا تسير وفق كتالوج، ولا توجد وصفة جاهزة للتعامل مع فقدان أو تربية أو ألم، معرباً عن سعادته بتفاعل الجمهور مع العمل على نطاق واسع.

وقال أيمن وتار في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»: إن الاستعدادات لفكرة العمل استغرقت فترة طويلة للوقوف على الجوانب المحورية للمسلسل، موضحاً أن العمل مر بمراحل نضج طويلة حتى شعر الكاتب بالشجاعة الكافية لكتابته.

وأشار أيمن وتار إلى أن فكرة المسلسل تسليط الضوء على أهمية تربية الأبناء جاءت نتيجة تجربة شخصية لحزن الأب بعد وفاة الأم والتأمل في أدوار الآباء في مجتمعاتنا، ما دفعني لطرح هذه الزاوية من جانب الأبوة بشكل صادق.

وعن كواليس التعاون مع أبطال العمل محمد فراج وريهام عبدالغفور، أضاف مؤلف العمل أن الثنائي أضافا لمسات خاصة على النص ما جعلهما يتفاعلان مع فكرة وقصة العمل بشكل شخصي وإنساني، لافتًا أن الكواليس كانت ممتعة والجميع كان يفعل ما في وسعه من أجل نجاح العمل.

ومسلسل «كتالوج» من بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلى، أحمد عصام السيد، ومن تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني.