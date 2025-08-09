علق الفنان المصري أحمد عبد العزيز على الجدل المثار بشأن الفيديو المتداول له على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، الذي ظهر فيه وهو يمر بجوار شاب مد يده لمصافحته دون أن يستجيب له ورفض مصافحة الشاب، ما تسبب في موجة انتقادات على مواقع التواصل.

وأصدر أحمد عبد العزيز بياناً ليكشف حقيقة الأمر، في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، وقال إن ما حدث كان سوء تفاهم لحظي، وليس كما تم تداوله على نطاق واسع أو فهمه من قبل البعض.

وكتب أحمد عبد العزيز في منشور قائلاً: «انتشر مؤخراً فيديو اتفهم غلط، على إني رفضت أصافح شاب من الجمهور. الحقيقة إن الموقف كان سريع جدا، وأنا كنت متأخر عن الفعالية وبجري علشان أركب الأسانسير وأطلع لمكان العرض، ولما شفته واقف افتكرت إنه من المنظمين وبيفتح لي الطريق، مخدتش بالي إنه بيمد إيده للمصافحة».

وأضاف أنه لم يرفض يوماً مصافحة أو التصوير مع جمهوره، معلقاً: «عمري ما رفضت سلام أو صورة مع حد من جمهوري، بالعكس أنا دائما بشوف إنكم السبب في نجاحي، ومحبتكم أكبر دعم ليا».

وتابع: «اللي حصل كان سوء فهم، وأتمنى الناس تتفهم إن في لحظات سريعة ممكن تتفسر غلط. أنا واحد منكم».

وكان آخر أعمال أحمد عبد العزيز الدرامية مسلسل «فهد البطل»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وكان بطولة أحمد العوضي وشاركه كل من: الفنانة كارولين عزمي والفنانة ميرنا نور الدين والفنان عصام السقا، والفنانة القديرة صفاء الطوخي والفنانة صفوة والفنان القدير محمود البزاوي وعدد من نجوم الفن.