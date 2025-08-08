قررت جهات النيابة العامة المصرية في مدينة 6 أكتوبر، حفظ التحقيقات في بلاغ تعدي الفنان المصري أحمد السقا على طليقته الإعلامية المصرية مها الصغير وضربها أمام المارة، داخل مجمع سكني بالمدينة.

ومنذ أيام قليلة، أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، جنائيا، بتغريم أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، في اتهامه بالاعتداء على طليقته مها الصغير داخل كومباوند بأكتوبر، الخلاف الذي أثار اهتمام الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن جانبه، نفى أحمد السقا، خلال التحقيقات، كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا في أقواله أنه لم يصدر منه أي فعل فيه اعتداء على طليقته مها الصغير، قائلاً أمام جهات التحقيق: «محصلش الكلام ده.. أنا ضد أي شكل من أشكال العنف، خصوصاً ضد المرأة».

وبدأت القصة عندما حررا مها الصغير وسائقها محضرا منذ أشهر قليلة، ضد طليقها أحمد السقا، في قسم شرطة أول أكتوبر، واتهماه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء في المحضر أن طليقها أحمد السقا طاردها هي وسائقها بسيارته، ولاحقهما وقطع عليهما الطريق داخل الكمبوند، ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود السقا مجددا ليعتدي بالضرب أولا على مها الصغير، ثم على السائق عند تدخله، وذلك حسبما ذكرت مها الصغير في التحقيقات.