نفت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بمصر الفنانة المصرية نهال عنبر، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول القبض على الفنانة المصرية وفاء عامر، على خلفية تورطها في اتهامات عديدة من مجموعة من البلوغرز عبر تطبيق «تيك توك».

وأكدت نهال عنبر، في منشور عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، أن وفاء عامر بصحة جيدة وتتواجد حالياً في منزلها بالساحل الشمالي، مشيرة إلى أن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي قضية تتعلق بعدد من البلوغرز الذين تم القبض عليهم أخيراً.

وكتبت نهال عنبر قائلة: «لا صحة لما أشيع عن الفنانة وفاء عامر، بأنه تم القبض عليها، وأنها مُدانة مع مجموعة البلوغر الذين تم القبض عليهم منذ أيام، وهي موجودة في منزلها بالساحل الشمالي وبعيدة تماما عن أي شبهة».

وفي وقت سابق، كشفت وفاء عامر في تصريح خاص سابق لـ صحيفة «عكاظ» حقيقة سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات والاتهامات التي طالتها الفترة الأخيرة بتهمة تجارة الأعضاء.

وأكدت الفنانة المصرية، أن ليس هناك أي أسباب تستدعي هروبها، مشيرة إلى أنها تتواجد داخل البلاد وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية، معربة عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة الكاملة.

كما قدمت وفاء عامر، أخيراً، بلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم «مروة» على منصة «تيك توك»، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.