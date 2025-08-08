رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان المصري سيد صادق، عن عمر ناهز 80 عامًا، بشكل مفاجىء دون معاناة سابقة مع المرض، وسط صدمة كبيرة من نجوم الفن لخبر وفاته.

وكشف نجله لؤي، موعد جنازة والده الراحل عبر منشور على صفحته الشخصية بمنصة «فيسبوك»، حيث قال إن المقرر تشييع جنازة والده عقب صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر طريق الفيوم.

ومن جانب آخر، نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الراحل، مؤكدة في بيانها: «ببالغ الحزن والأسى تنعى النقابة وفاة الفنان الكبير سيد صادق، ونتقدم بخالص التعازي إلى أسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

وكان آخر أعمال سيد صادق في الدراما مسلسل «أستاذ ورئيس قسم»، الذي طرح عام 2015، من بطولة عادل إمام، نجوى إبراهيم، هيثم أحمد زكي، وكان من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان، كما شارك في نفس العام في مسلسل حق ميت، بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وكان من تأليف باهر دويدار وإخراج فاضل الجارحي.

وقدم سيد صادق العديد من الأدوار الثانوية المهمة التي جعلته من أبرز الوجوه المألوفة في الدراما والسينما المصرية، حيث ترك بأعماله بصمة خاصة لدى الجمهور، وتعاون مع الزعيم عادل في أعمال كثيرة منها «فرقة ناجي عطا الله، والتجربة الدنماركية، والعراف وغيرها من الأعمال.