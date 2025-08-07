كشفت وزارة الثقافة المصرية البوستر الرسمي للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تنطلق في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر 2025، وتحمل هذا العام اسم «عام أم كلثوم»، حيث تم اختيار كوكب الشرق شخصية الدورة، وتصدرت صورتها الملصق الدعائي الرسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو مع اللجنة العليا للمهرجان، لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات الفنية والتنظيمية.

شارك في الاجتماع نخبة من القامات الموسيقية والإعلامية، منهم رئيس دار الأوبرا المصرية رئيس المهرجان الدكتور علاء عبد السلام، ومدير المهرجان المايسترو تامر غنيم، إلى جانب الفنان محمد الحلو، والشاعر جمال بخيت، والإعلامية جاسمين طه، وعدد من أبرز الموسيقيين والنقاد.

وتم خلال الاجتماع اعتماد البوستر الرسمي للدورة، الذي أهداه الفنان التشكيلي علاء حجازي، مستلهماً فيه إحدى لوحاته التي تُجسد أم كلثوم، وهو ما اعتبره الوزير لفتة فنية راقية تليق برمز الغناء العربي.

كما ناقشت اللجنة العليا محاور مؤتمر الموسيقى العربية المصاحب للمهرجان، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان: «الموسيقى العربية في ظل التحول الرقمي.. آفاق وتحديات»، حيث يبحث المؤتمر تأثير الرقمنة على التأليف والتوزيع والأداء والتعليم والتوثيق الموسيقي، في ظل تسارع التحولات التكنولوجية على الساحة الفنية العربية.