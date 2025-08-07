تقدم مهندس صوت ببلاغ رسمي ضد الفنان المصري محمد رمضان، متهماً إياه بالإهانة خلال حفل أقيم في الساحل الشمالي بمدينة العلمين.

واتهم المهندس عماد نبيل الفنان محمد رمضان بإهانته أمام الجمهور، بعد وقوع خلل في أنظمة الصوت الخاصة بالحفل، ما تسبب في انقطاعه مرتين متتاليتين.

وتعود القصة عندما انتشر مقطع فيديو مصور من حفل الفنان محمد رمضان بمنطقة الساحل الشمالي، وظهر خلاله «نمبر ون» وهو منفعل بسبب انقطاع الصوت، حيث وجه حديثه إلى مهندس الصوت قائلا: «بلدي.. أوعى تعمل كدا تاني»، وأشار بعدها إلى الجمهور الحاضر وهو يخاطب فني الصوت قائلاً: «هؤلاء مصريون».

ولم يتمالك رمضان أعصابه خلال انفعاله على فني الصوت، حيث سبه أمام الجميع، وطالبه بألا يستمع إلى أي تعليمات تأتيه من أي شخص آخر، احتراماً للجمهور.

ثم طلب محمد رمضان من الفني تغيير الجهاز الخاص بالصوت حتى لا يتوقف الحفل.