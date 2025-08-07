أكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي مغادرة الفنان المصرى محمد صبحي المستشفى الذي تواجد فيه بعد استقرار حالته الصحية تماماً، مطمئناً جمهوره الكبير في مصر والوطن العربي.

وكشف نقيب المهن التمثيلية أخيراً تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، مشيراً إلى أنه بحالة صحية جيدة، بينما قام بعمل بعض الإجراءات والفحوصات داخل المستشفى.

وكانت آخر أعمال محمد صبحي مسرحية «فارس يكشف المستور» بمشاركة ميرنا وليد، وكمال عطية، ورحاب حسين، وأنجيلكا أيمن، وليلى فوزي، وداليدا، ومصطفي يوسف، ومحمد شوقي، ولمياء عرابي، وداليا نبيل، ومايكل ويليام، ومحمود أبوهيبة، وحلمي جلال، ومحمد عبدالمعطي، وعلاء فؤاد، وجمال عبدالناصر، ووليد هاني، والأطفال: مريم شريف، وريماس الخطيب، ولمار عواد، وبلال محمد.

مسرحية «فارس يكشف المستور» كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.