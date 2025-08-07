تعود الفنانة المصرية صابرين إلى الساحة السينمائية خلال الفترة المقبلة، من خلال المشاركة في ثلاثة أفلام دفعة واحدة، وذلك بعد فترة من التركيز على الدراما التلفزيونية. وتعمل صابرين على تصوير عمل سينمائي وتعاقدت على آخر فيما تنتظر عرض فيلم ثالث انتهت من تصويره العام الماضي، ويجري الآن تحديد موعد طرحه بدور السينما.

وشرعت صابرين أخيرا في تصوير فيلم «المفتاح»، الذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب، وتقدم خلاله شخصية شريرة. والفيلم من تأليف عمر ليمونة، وأنس جمال، وإخراج مازن نيازي، كما تشارك صابرين فى فيلم «سفاح التجمع» المستوحى من وقائع حقيقية حول أشهر سفاحين في القاهرة خلال الفترة الأخيرة. والفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وفي السياق نفسه، تنتظر صابرين فيلماً ثالثاً وهو «بنات الباشا» خلال الفترة المقبلة، وتشارك فى بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل، ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح.

وعلى المستوى الدرامي تنتظر صابرين استكمال تصوير مسلسل «خانة فاضية» خلال شهر أكتوبر المقبل. العمل إخراج شادي أبو شادي.