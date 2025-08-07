في خطوة جديدة، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إطلاق قسم جديد باسم CAIRO’S XR، في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها ما بين 12 إلى 21 نوفمبر 2025، كأول قسم مخصص لتكنولوجيا الوسائط الجديدة في تاريخ المهرجان، بهدف تقديم طريقة جديدة ومختلفة لسرد القصص السينمائية تتيح تجربة أكثر تفاعلًا ومشاركة للجمهور في المنطقة.

يُعد CAIRO’S XR، فرصة للفنانين والمبدعين والمطورين التقنيين لعرض أعمال تستخدم تقنيات حديثة تتخطى طرق العرض التقليدية على الشاشات، حيث يعتمد البرنامج على التكنولوجيا الحديثة التي تخلق تجارب سينمائية يستطيع المشاهد من خلالها أن يشعر ويشارك ويتفاعل مع القصة بأكثر من طريقة.

يشمل القسم تجارب مثل «العوالم الافتراضية الواسعة، الواقع المعزز، قصص تدار بالذكاء الاصطناعي»، وأعمال فنية تفاعلية تتيح للجمهور أن يكون جزءًا من القصة بدلًا من أن يكتفي بمشاهدتها فقط.

كما يعتمد البرنامج على فكرة أن التكنولوجيا ليست هدفًا بحد ذاتها، بل أداة تساعد على جعل القصة أكثر عمقًا وتأثيرًا على المشاعر والفكر والمكان، سواء كان ذلك عن طريق التجول داخل عالم افتراضي، أو التفاعل مع شخصية تُدار بالذكاء الاصطناعي، أو الانغماس في تركيب قصصي يمكن الاستكشاف فيه، وكل تلك الطرق بهدف توسيع طريقة عرض السينما.

ويستند هذا البرنامج على الجمع بين السينما، التصميم، محركات الألعاب، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأماكن الافتراضية والتجارب التفاعلية لتشجيع الفنانين على تخطي طرق العرض القديمة وتقديم أفكار جديدة للسينما مع الحفاظ على قيمها الفنية والإنسانية.

ويستقبل البرنامج حالياً طلبات أعمال تستخدم تقنيات الواقع الممتد XR، والتقنيات التفاعلية المرتبطة، مثل تجارب الواقع الافتراضي VR، مشروعات الواقع المعزز AR، والواقع المختلط MR، التركيبات التفاعلية الغامرة وغيرها. يشار إلى أن يكون آخر موعد للتقديم 30 أغسطس 2025، وسيتم عرض الأعمال التي تُختار ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025.