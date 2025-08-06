كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان المصري مصطفى كامل ، تعرضه لموقف محرج من المطربة أنغام أثناء تواصله معها بعد تعرضها لأزمة صحية أخيراً، مؤكداً أنه لم يحاول التواصل معها فيما بعد بسبب عدم ردها عليه واحتراماً لها.

وقال مصطفى كامل في تصريحات تلفزيونية لـ برنامج «ET بالعربي»، إن السبب وراء عدم تواصله مع أنغام هو عدم تقديرها له كنقيب فعدم الرد عليه بهدف الاطمئنان على حالتها الصحية، مؤكدًا أن مبادرته جاءت انطلاقًا من واجباته كنقيب.

وتابع مصطفى كامل: «ربنا يقومها بألف سلامة ويشفيها لأبنائها وجمهورها، لكن آخر مرة أعلنت إنها تعبانة بعتلها رسالة وقولتلها طمنيني مردتش، للأمانة مبعتش رسايل تاني».

وأضاف: «أنا مؤمن بدوري المؤسسي وإن لازم أكون حبيب وزميل الكل مش هقعد أدور على أي فنان زميلي وهو ميردش، في حاجة اسمها تقدير، دوري كنقيب إني أطمن ولما تبقى زميلتي وبحبها فطبيعي لما تشوفي رسالتي وأنا بطمن تردي أنا مبقولكيش ابعتيلي فلوس سلف».

واختتم «كامل» حديثه قائلاً: «لو ابني أو مراتي قالتلي أنغام باعتة وأنا مش قادر، لو حاطط محلول هقول لمراتي تقولها ميرسي يا أنغام الحمد لله هو تمام، إنما مترديش عليّ فخلاص أنا مش هتصل تاني».