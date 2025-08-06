فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً أنباء عن زواج الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك من الفنانة إيمان الطوخي، نشر نجل شقيقها تعليقاً على فيس بوك قال فيه: «طول عمري بحب الخير لكل الناس، واللي يعرفني عارف ده كويس.. عمري ما دعوت على حد، لكن المرة دي بقول من قلبي: حسبي الله ونعم الوكيل، ويا رب تكون أبواب السماء مفتوحة.. حسبي الله في كل من آذاكي نفسيًا ومعنويًا».

ورغم أن الطوخي لم تصدر أي تصريح جديد حول الواقعة والجدل الدائر، فإن المقربين منها يؤكدون أن تلك الشائعات التي انتشرت في فترات متقطعة منذ اعتزالها، تسببت لها في أذى نفسي بالغ، خصوصًا أنها كانت تخرج دومًا عن سياق الحقائق وتُستخدم في سياقات سياسية واجتماعية مغرضة.



وانتشرت شائعة ارتباط الطوخي بالرئيس مبارك في منتصف العقد الأول من الألفية، دون أي دلائل أو تصريحات رسمية، ورغم نفيها المكرر في أكثر من مناسبة، فإن السرديات الشعبية والإعلامية واصلت تداولها كلما ظهرت صور قديمة لها، أو كلما طفت على السطح نقاشات حول حياة كبار رجال النظام السابق، وكان آخر من تحدث عنها صانعة المحتوى «مروة بنت مبارك».