بعد النجاح الجماهيري الذي حققته مسرحية «البيت المسكون قطعة 6 شارع 6 منزل 6» في عروضها في الكويت وقطر، يستعد الفنان عبدالعزيز المسلم لعرضها في السعودية قريباً.

وكشف الفنان الكويتي عبدالعزيز المسلم في تصريحات إعلامية تكليفه من قبل شركة عالمية بتأليف عمل بعنوان «عندما أراك»، وهو مسلسل كويتي تصور أحداثه بنظام عالمي ويضم عددا كبيرا من الحلقات، مؤكدا الانتهاء من كتابته وحصل على إجازة الإنتاج من وزارة الإعلام، تمهيدا لتصويره خلال الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى انشغاله بكتابة مسلسل تراثي بعنوان «سكة بن سالم» سيصوره في فبراير القادم من خلال لوكيشن مدينة تراثية جار تصميمها حاليا.