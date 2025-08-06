تقدم محامي الفنانة المصرية بدرية طلبة، أمس (الثلاثاء)، ببلاغ إلى النيابة العامة اتهم من خلاله حساب على فيسبوك يدعى هشام سعيد، بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته والترويج لمعلومات كاذبة.

وأشار المحامي في البلاغ إلى أن المتهم اعتاد نشر فيديوهات تظهر فيها طلبة مع عناوين ومحتوى مسيء يربطها بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة يسري حول تجارة الأعضاء، مستغلاً هذه المزاعم للتشهير بالفنانة، لافتاً إلى أن المتهم نشر مقطعاً آخر تظهر فيه الفنانة وفاء عامر خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أنه وضع عنواناً مضللاً تحت اسم «الولد ضاع»، مدعياً وجود وقائع تتعلق بتجارة أعضاء بشرية.

وأعلنت طلبة عبر حسابها على فيسبوك في وقت سابق، الابتعاد عن المنصة مؤقتاً. وجاء في منشورها أن السبب وراء القرار هو ما وصفته بـ«الجو السلبي» الذي يسود فيسبوك.