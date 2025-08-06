تجري الفنانة اللبنانية ديانا حداد، اليوم (الأربعاء)، البروفات النهائية لحفلها المقرر إقامته غداً (الخميس) الموافق 7 أغسطس، تشارك فيه تحت عنوان «ليلة التسعينيات» بمدينة جدة.

ومن جانبه، شاركت الجهة المنظمة للحفل، مقطع فيديو لحظة وصول ديانا حداد إلى جدة وفي استقبالها الورود، لإحياء حفلها غداً على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وسط حضور عدد كبير من الجماهير.

ومن المقرر أن تجمع «ليلة التسعينيات» بجانب ديانا حداد كلا من الفنانين: إيهاب توفيق، محمد فؤاد، وجواد العلي، بجانب تحضير أيضاً عدد من المفاجآت بالحفل.

ومن جانبه، طرحت الشركة المنظمة للحفل، أخيراً، أسعار التذاكر التي تبدأ من 225 ريالاً سعودياً، وتنقسم إلى فئات عدة، 275 ريالاً سعودياً، 375 ريالاً سعودياً، 450 ريالاً سعودياً، 550 ريالاً سعودياً، 650 ريالاً سعودياً، 1100 ريال سعودي، 1250 ريالاً سعودياً، 1350 ريالاً سعودياً، 1450 ريالاً سعودياً، وتصل إلى 1800 ريال سعودي.