نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنباء المتداولة حول زواجها، بعد تداول صورة لها خلال الساعات القليلة الماضية مع أحد الشباب في أحد المناسبات العامة.

وخرجت هيفاء وهبي للتعليق على الأمر، حيث قالت الأخيرة في منشور عبر حسابها الشخصي بمنصة «إنستغرام»، إن كل ما يقال حول أنباء زواجها كذب وغرضه التشهير بها، لذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت هيفاء وهبي في المنشور: «هيدا اسمه كذب وتشهير بحياة الناس، انقبروا شيلةا هالبوست العاهر، وقرف تعليقات متابعينكم الجوعانين حكي وحقد على الناس، روحي غذي جوع متابعينك وأرميلهم عضم بعيد عن حياتي».

وأكدت هيفاء وهبي أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي شائعات زواجها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي سياق آخر، تستعد هيفاء وهبي لتصوير أول مشاهد فيلمها الجديد «مملكة» خلال الفترة القادمة، التي تشارك في بطولته أمام الفنان مصطفى شعبان، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ويُخرجه عبدالوهاب السيد، حيث يجري حالياً جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات.