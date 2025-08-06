يحيي المطرب المصري حمزة نمرة، حفلاً غنائياً ضخمًا على المسرح الروماني للمرة الأولى بمنطقة الساحل الشمالي، وسط توقعات بحضور جماهيري كامل العدد، وذلك غداً (الخميس) الموافق 7 أغسطس الجاري.

يأتي هذا الحدث بتنظيم الشركة عالمية بالتعاون مع منظمي الحفلات مايكل وماركوز، الذين استعدوا على أعلى مستوى من خلال تجهيز أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات لضمان تقديم تجربة موسيقية استثنائية لجمهور الصيف.

كما يقدم حمزة نمرة في الحفل باقة من أجمل أغنياته التي طالما أحبها الجمهور، إلى جانب مجموعة من الأغاني الجديدة من ألبومه الأخير، ما يعكس تنوع مسيرته الفنية وموهبته المتجددة.

ومن المقرر أن يشارك حمزة نمرة في الحفل الفنان المصري هشام خرما، ويقدم الثنائي باقة من أشهر وأحب الأغاني التي حققت نجاحات واسعة لدى الجمهور.

وكان حمزة نمرة لاقى، أخيراً، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد طرحه الدفعة الثانية من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «قرار شخصي»، والتي تضمن أغاني هي: «شيل الشيلة، ويا سهرانين، واتخمينا»، وغيرها من الأغاني.