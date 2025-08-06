كشف الفنان المصري شريف منير، تعاونه مع الفنان المصري أحمد السقا في عمل فني سيجمعهما خلال الفترة القليلة القادمة دون كشفه عن التفاصيل.

وشارك شريف منير، صورة تجمعه مع أحمد السقا في أحدث ظهور، عبر حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، وعلق مشوقاً للجمهور قائلاً: «انتظرونا قريباً»، وسط تفاعل كبير من المتابعين في التعليقات.

وحقق الثنائي أحمد السقا وشريف منير سلسلة من النجاحات في أكثر من عمل فني جمعهما منها فيلم «شورت وفنلة وكاب»، الذي عُرض عام 2000، ومسرحية «كده أوكي» عُرضت عام 2003، وفيلم «من 30 سنة»، الذي عُرض عام 2006، وآخرهم فيلم «السرب»، الذي عُرض العام الماضي.

وعلى جانب آخر، أعلن شريف منير، تعاقده على مشروع درامي جديد مع المنتج تامر مرسي يُعد من «العيار الثقيل»، من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2026.

بينما يعرض لأحمد السقا في السينمات بدول الوطن العربي في السعودية ومصر والإمارات حاليًا فيلم «أحمد وأحمد»، الذي يتعاون فيه مع الفنان المصري أحمد فهمي في أول بطولة لهما سويًا.